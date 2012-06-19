Жители Калмыкии готовятся к Цаган-сар

В центральном хуруле утвердили праздничную программу. Так, завтра состоится ритуал Кангсо, который призван умилостивить защитников. Молебен пройдет в две сессии. В четверг монахи проведут ритуал отвращения препятствий через «Сутру сердца». Сама пятница начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. В связи с тем, что Цаган Сар выпадает на пятницу, молебен по усопшим переносится на субботу в два часа дня. Все ритуалы, включая праздничные, пройдут в режиме онлайн.