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9 февраля, 17:56
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Жители Калмыкии готовятся к Цаган-сар

Жители Калмыкии готовятся к Цаган-сар

В центральном хуруле утвердили праздничную программу. Так, завтра состоится ритуал Кангсо, который призван умилостивить защитников. Молебен пройдет в две сессии. В четверг монахи проведут ритуал отвращения препятствий через «Сутру сердца». Сама пятница начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. В связи с тем, что Цаган Сар выпадает на пятницу, молебен по усопшим переносится на субботу в два часа дня. Все ритуалы, включая праздничные, пройдут в режиме онлайн.

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