Социальный контракт – в помощь семьям республики

С каждым днём участников государственной программы, находящихся в трудной жизненной ситуации, становится больше. Одним из первых стал элистинец Алексей Глушков, который решил развивать своё любимое дело в условиях самозанятости. Уже больше месяца он успешно оказывает услуги автоэлектрика на дому. Активно помогают и сыновья, которые, как надеется Алексей, присоединятся к нему, и дело станет семейным.