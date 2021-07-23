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12 августа, 13:09
НовостиСоциальная политика

Социальный контракт – в помощь семьям республики

Социальный контракт – в помощь семьям республики

С каждым днём участников государственной программы, находящихся в трудной жизненной ситуации, становится больше. Одним из первых стал элистинец Алексей Глушков, который решил развивать своё любимое дело в условиях самозанятости. Уже больше месяца он успешно оказывает услуги автоэлектрика на дому. Активно помогают и сыновья, которые, как надеется Алексей, присоединятся к нему, и дело станет семейным.

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