Орден Мужества за подвиг

Сегодня в Малых Дербетах орден Мужества участника СВО Санала Борлыкова, погибшего при исполнении воинского долга, передали отцу Владиславу Александровичу.

Санал Борлыков родом из поселка Зурган. После учебы в КГУ отслужил в армии. Осенью 2022 года в порядке частичной мобилизации был призван в вооруженные силы России.

В мае 2023 года заместитель командира взвода - командир орудия Санал Борлыков, в ходе выполнения боевой задачи, спасая своих товарищей, погиб от полученных ранений.

Глава РМО Малых Дербет Баатр Джекиев и военком Сарпинского и Малодербетовского районов Владимир Алексеев при передаче ордена выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Подвиг Санала Борлыкова - яркий пример самоотверженности, мужества для молодых поколений.

Фото: Малодербетовское РМО