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22 октября, 14:05
НовостиСоциальная политика

Социальный контракт помог открыть собственное дело жителю Октябрьского района

Социальный контракт помог открыть собственное дело жителю Октябрьского района

Многодетный отец Эрдни Бадмаев благодаря господдержке стал предпринимателем. Он занимается изготовлением тротуарной плитки. Начал с оборудования и приобретения необходимых материалов, а сейчас уже работает с заказами. И помогает ему, конечно, вся семья.

В Калмыкии 303 семьи получили поддержку на основе социального контракта. А общая сумма выплат составила более 35 млн. рублей. 

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