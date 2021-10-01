Социальный контракт помог открыть собственное дело жителю Октябрьского района

Многодетный отец Эрдни Бадмаев благодаря господдержке стал предпринимателем. Он занимается изготовлением тротуарной плитки. Начал с оборудования и приобретения необходимых материалов, а сейчас уже работает с заказами. И помогает ему, конечно, вся семья.

В Калмыкии 303 семьи получили поддержку на основе социального контракта. А общая сумма выплат составила более 35 млн. рублей.