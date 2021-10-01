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22 октября, 13:52
НовостиСоциальная политика

Какая социальная помощь наиболее востребована среди льготников Калмыкии в следующем году?

Какая социальная помощь наиболее востребована среди льготников Калмыкии в следующем году?

Ответ на этот вопрос был выявлен из опроса ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, участников локальных конфликтов, ликвидаторов чернобыльской аварии, и граждан, пострадавших от ядерных испытаний.

Всего их в республике 8247. Из данного числа около 2 тысяч человек выбрали получать помощь в денежном эквиваленте нежели пакет социальных услуг в натуральном виде. Они подали соответствующую заявку до 1 октября.

Напоминаем, набор социальных услуг назначается без ограничения срока действия. Обращаться в Пенсионный фонд и МФЦ нужно было лишь в том случае, если федеральный льготник изменил решение, принятое в предыдущие годы.

 

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