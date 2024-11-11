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13 ноября, 07:40
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Школьники Калмыкии учатся в Сириусе

Школьники Калмыкии учатся в Сириусе

В образовательном центре поддержки талантливых детей России Сириус проходят обучение 14 школьников из Калмыкии. Это ребята из Элистинского лицея, технического лицея, многопрофильной гимназии и классической гимназии столицы.

Все представители калмыцкой делегации - победители математических олимпиад, турниров, успешно прошедшие тщательный многоступенчатый отбор.

Образовательная программа ориентирована на развитие математических и творческих способностей школьников, ее основная часть посвящена олимпиадной математике.

Ребята посещают научно-популярные лекции и встречаются с ведущими учеными и популяризаторами науки - Андреем Райгородским, Алексеем Савватеевым, Николаем Андреевым, с руководителем сборной команды России на международных олимпиадах по математике, доцентом МФТИ Назаром Агахановым и многими другими.

Фото: Центр развития одарённых детей

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