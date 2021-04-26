Собирайте чемоданы и готовьтесь к комфортному отдыху!

Продолжается действие программы по туристическому кэшбеку, бронировать путевки можно уже сейчас и до 15 июня, а вот срок самого путешествия ограничивается пока 30 числом.

Напомним, компенсация действует только если вы отправляетесь в регионы России. Благо, в стране есть что посмотреть.

А теперь и к главному курорту путь сократится и станет удобнее. Уже со 2 июня в Сочи из Элисты и обратно можно улететь прямым рейсом. Купить билет можно и сегодня. Дважды в неделю: по средам и воскресеньям комфортабельные пассажирские самолёты ATR-72 будут вылетать из степной столицы в 15.50 и через полтора часа доставят отдыхающих в аэропорт столицы курортной.

Обратный маршрут в 9.40.