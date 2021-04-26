Бату Хасиков поздравил предпринимателей Калмыкии с профессиональным праздником

"Это праздник инициативных, энергичных и талантливых людей. Из года в год ваша деловая активность помогает развивать производства и экономику региона, создавать новые рабочие места, обеспечивать жителей республики необходимыми товарами и услугами, реализовывать благотворительные проекты.

Бизнес в Калмыкии является одним из драйверов развития нашего региона. В республике зарегистрировано 8 935 предпринимателей. Каждый из вас вносит значимый вклад в формирование благополучия и стабильности нашего общества, а малый бизнес помогает создать условия для комфортной жизни наших земляков.

Мы ведем работу, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и комфортно. Развиваем инструменты и меры поддержки наших предпринимателей и создаем благоприятные условия развития инвестиционной деятельности. Также создаем механизмы для удобства взаимодействия с органами власти, в том числе Фонд развития Республики Калмыкия и Фонд развития промышленности. Также разработали план по долгосрочной стратегической поддержке бизнеса. В рамках плана были снижены налоговые ставки, что помогло создать 992 ИП и 132 юрлица, а с других регионов привлечь 167 ИП и 7 юрлиц.

2020 год стал вызовом для всех отраслей, в том числе для бизнеса. Благодаря региональным мерам поддержки нашим субъектам МСП удалось сохранить 1 259 рабочих мест. А субсидии из республиканского бюджета помогли сберечь оборотные средства предприятий.

Сейчас в нашем республике проводятся масштабные мероприятия, развивается транспортно-логистический комплекс, усиливается в работа в создании и поддержке новых направлений. В этом году в республике начали работу социальные предприниматели, растет и количество самозанятых.

Для нас важно участие и взаимодействие с бизнесом любого масштаба, в любой сфере. В этой связи считаю целесообразным усилить ваше участие в подведомствах, советах и организациях при Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия.

Благодарю вас за добросовестный, созидательный труд, вклад в развитие родного региона! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, успехов на благо Калмыкии и России!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова