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21 декабря, 08:49
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Сегодня - 150 лет со дня рождения известного ученого, историка - Николая Пальмова

Сегодня - 150 лет со дня рождения известного ученого, историка - Николая Пальмова

Профессор Астраханского университета, он возглавил архивную службу Калмыкии в 1921 году. За 13 лет проделал огромную работу по спасению и систематизации калмыцкого архива, воссоздал по документам историю народа. Основной его научный труд – четыре тома "Этюдов по истории Приволжских калмыков".

Спустя годы его имя присвоили Национальному музей. Там сегодня состоится творческий вечер. На нем представят документальный фильм о жизни и деятельности ученого, прозвучит онлайн-выступление пианиста Вадима Пальмова, с онлайн-приветствием выступят сотрудники Астраханского музея-заповедника.

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