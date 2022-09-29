Сегодня - 150 лет со дня рождения известного ученого, историка - Николая Пальмова

Профессор Астраханского университета, он возглавил архивную службу Калмыкии в 1921 году. За 13 лет проделал огромную работу по спасению и систематизации калмыцкого архива, воссоздал по документам историю народа. Основной его научный труд – четыре тома "Этюдов по истории Приволжских калмыков".



Спустя годы его имя присвоили Национальному музей. Там сегодня состоится творческий вечер. На нем представят документальный фильм о жизни и деятельности ученого, прозвучит онлайн-выступление пианиста Вадима Пальмова, с онлайн-приветствием выступят сотрудники Астраханского музея-заповедника.