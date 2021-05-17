Со дня на день в российских ВУЗах стартует приёмная кампания

Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, конкурсные списки будут опубликованы 2 августа. До 11 числа они должны будут определиться с университетом, а 17 августа станет известно, кто зачислен.

В Калмыцком государственном университете выпускников ждут, начиная с этой субботы. В нынешнем году, по данным сайта КалмГУ, здесь предоставлено свыше шестисот бюджетных мест по 22 направлениям бакалавриата, 85 мест – на СПО, 38 - на специалитет и 182 бюджетных места в магистратуре по 17 профилям.

И это только для ребят, выбравших очную форму обучения.