16 июня, 12:33
 33 °C
87,35
72,03
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 июня, 13:22
НовостиОбразование

Со дня на день в российских ВУЗах стартует приёмная кампания

Со дня на день в российских ВУЗах стартует приёмная кампания

Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, конкурсные списки будут опубликованы 2 августа. До 11 числа они должны будут определиться с университетом, а 17 августа станет известно, кто зачислен. 

В Калмыцком государственном университете выпускников ждут, начиная с этой субботы. В нынешнем году, по данным сайта КалмГУ, здесь предоставлено свыше шестисот бюджетных мест по 22 направлениям бакалавриата, 85 мест – на СПО, 38 - на специалитет и 182 бюджетных места в магистратуре по 17 профилям.

 И это только для ребят, выбравших очную форму обучения. 

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия