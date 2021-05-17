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16 июня, 12:31
НовостиСпорт

Сегодня «Уралан» готовится провести свою 5 игру

Сегодня «Уралан» готовится провести свою 5 игру

Напомним, она пройдет в рамках зоны Юг третьего дивизиона Чемпионата России по футболу. Это третий домашний матч. Противостоять калмыцкому клубу будет сборная из города Каспийск. Начало в 17.30. 

После двух выездных поражений болельщикам не хватает положительных эмоций. Пока в копилке Уралана 6 очков после 4 матчей. С самого утра команда тренируется на поле спортшколы олимпийского резерва. Там же побывала сегодня и наша съёмочная группа. О предстоящей игре, о настроении футболистов, о том, тяжело ли играть при пустых трибунах – мы побеседовали с Евгением Болдыревым, капитаном калмыцкого клуба. Подробности в наших выпусках

 

 

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