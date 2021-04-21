«Снижаем скорость – сохраняем жизнь»

Во всем мире проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения. В Калмыкии, как и в любом другом регионе, в поддержку главной идеи пройдут мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы. К ним присоединятся общественные активисты, специалисты и эксперты, деятели науки, культуры, медицины, спорта.

Поддержать идеи проекта может каждый, не только приняв участие в информационно-пропагандистских акциях, но и разместив на своих страницах в социальных сетях фото и видео с названием #ДорогиДляЖизни. В ГИБДД Калмыкии напоминают водителям о необходимости снижать скорость движения перед пешеходными переходами, а также вблизи мест массового пребывания граждан.