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20 мая, 14:08
НовостиСельское хозяйство

21 регион, XXI Всероссийская выставка племенных овец и коз

21 регион, XXI Всероссийская выставка племенных овец и коз

 8 хозяйств Калмыкии – стали ее участниками. В этом году место действия – Минеральные Воды. Сегодня состоялось торжественное открытие. В ней принял участие министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. В эти минуты он проводит совещание, на котором обсуждают состояние и перспективы развития отечественного поголовья мелкого рогатого скота. В программе - также конкурс на лучшие показатели в развитии племенного овцеводства и козоводства, научно-практическая конференция, семинары и мастер-классы.

Представители Черноземельского, Яшкульского, Целинного и Ики-Бурульского районов степного края продемонстрируют достижения в этой сфере. Многие из них неоднократные призеры и победители Всероссийских выставок. В вечернем выпуске «Вести Калмыкия» расскажем об этом подробнее.

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