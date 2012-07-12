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16 февраля, 22:00
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Останки сельхозживотных были обнаружены вблизи скотомогильника в районе поселка Алцынхута

Останки сельхозживотных были обнаружены вблизи скотомогильника в районе поселка Алцынхута

 

Там для обследования ситуаций побывала комиссия с участием специалистов профильных ведомств. Проверка прокуратуры продолжается. Она и выявит причины падежа КРС. Наш специальный корреспондент Ольга Эняева разбиралась в теме

Павшее поголовье КРС было обнаружено в начале февраля, примерно в полутора километрах от поселка Алцынхута. Как сообщил нам в телефонном разговоре руководитель хозяйства Бата Каруев, данный скотомогильник используется не только племзаводом имени Чапчаева, но и местным населением. На этом месте были обнаружены останки около 80 животных.

По словам Баты Каруева, оставшееся маточное поголовье - около полутора тысяч - обеспечено грубыми кормами. На днях сено было доставлено из Владимирской области. Его запаса хватит до середины апреля, когда животные уже не будут находиться на стойловом содержании. Комиссия, в составе специалистов всех заинтересованных ведомств республики, провела выездное обследование по поводу факта обнаружения павших животных недалеко от населенного пункта. В их числе были и сотрудники Управления Россельхознадзора, которые не первый раз устанавливают факт падежа скота в регионе. В прошлом году отход поголовья был зафиксирован в Ики-Бурульском и Приютненском районах.

После того, как данная информация появилась в соцсетях, прокуратура Кетченеровского района сразу организовала проверку, в ходе которой подтвердились данные о наличии неутилизированного павшего скота.

Между тем, зимовка общественного поголовья проходит в непростых условиях. Скот, который еще с лета находится на стойловом содержании, требует больших расходов грубых кормов. Их завозят из соседних регионов. Сено закупают даже в Рязанской области. Также пшеницей и ячменем закрома пополняются из Городовиковского, Сарпинского и Яшкульского районов. А фуражное зерно приобретается не только за счет собственных, но и средств господдержки, которые были выделены в декабре сельхозтоваропроизводителям республики. Главная задача животноводов - выйти из зимовки с минимальными потерями.

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