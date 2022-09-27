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21 октября, 14:02
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Монгольские студенты прибыли на стажировку в КалмГУ

Монгольские студенты прибыли на стажировку в КалмГУ

Впервые с начала пандемии коронавируса она состоится в очной форме. Воспитанникам Монгольского государственного университета интересны русский язык и страноведение.

Как сообщили в КалмГУ, вузы подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2000 года. И в 2008 четверокурсники отделения русского языка впервые приехали на стажировку на 1 семестр.

С тех пор молодежь из Монголии изучала здесь дисциплины гуманитарного цикла и проходила педагогическую практику. Сейчас стажеры приступили к занятиям по развитию устной и письменной речи. Они уже побывали в библиотеке и международном научном центре "Культурное наследие монгольских народов".

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