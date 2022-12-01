Калмыкия презентовала участникам проходящего в Пятигорске первого турслета "Маевка. Больше, чем путешествие" шесть пеших экомаршрутов

Они демонстрируют большой рекреационный и экскурсионный потенциал. Один из них "Поход на майские" — новый. Об этом сообщила министр культуры и туризма республики Саглара Тюрбеева.



«Делегация Калмыкии во главе с руководителем региона Бату Хасиковым презентовала экомаршруты, которые позволяют путешествовать всей семьей. Это «Тропой сайгака», «Тюльпаны Маныча», «Птицы озера Маныч-Гудило», «Меклетинские розовые озера», «Звериная тропа и лебединое озеро», раскрывающие всю уникальную красоту республики. Шестой маршрут — «Поход на майские» — новый, который позволит укреплять патриотический настрой молодежи и знакомить с культурным наследием нашего региона», — сказала Тюрбеева.



Маршрут «Поход на майские» протяженностью 21 км активисты молодежных движений с главой Калмыкии впервые прошли в преддверии Дня Победы в футболках с портретами своих земляков — участников Великой Отечественной войны.



«Своим примером мы должны направить подрастающее поколение к изучению истории, ценностей, природного богатства Калмыкии. Вместе с тем, будем готовить специалистов и инфраструктуру для организации этого процесса. Пешие походы — это отличная возможность не только увидеть живописные маршруты, но и приобрести привычку бережного отношения к окружающей среде», — отметил Бату Хасиков.



Фото: Бату Хасиков