Сегодня стартуют праздничные мероприятия, посвященные 159-летию со дня основания Элисты.

В столице состоится Детский праздник «Мини Элстм-Мини байр». Здесь детей и их родителей ждут: концерт детских творческих коллективов; игровая программа; угощение сладостями; театральные, кукольные спектакли; конкурс чтецов; национальные игры; моментальная лотерея; выставка фотозон «Город счастливых людей».

Также жителей Калмыкии ждет фестиваль исполнителей песен Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» и насыщенная программа с выступлением рок-групп.