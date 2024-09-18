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20 сентября, 11:40
НовостиСобытие

Сегодня стартуют праздничные мероприятия, посвященные 159-летию со дня основания Элисты.

Сегодня стартуют праздничные мероприятия, посвященные 159-летию со дня основания Элисты.

В столице состоится Детский праздник «Мини Элстм-Мини байр». Здесь детей и их родителей ждут: концерт детских творческих коллективов; игровая программа; угощение сладостями; театральные, кукольные спектакли; конкурс чтецов; национальные игры; моментальная лотерея; выставка фотозон «Город счастливых людей».

Также жителей Калмыкии ждет фестиваль исполнителей песен Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» и насыщенная программа с выступлением рок-групп.

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