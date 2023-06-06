Следствием завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли двое жителей республики

По версии следствия, 10 марта 2023 года, примерно в 19 часов, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21099», с находящимися в салоне двумя пассажирами, двигаясь по автомобильной дороге «Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур» в северном направлении, на 31 километре данной автомобильной дороги допустил выезд на примыкаемую автомобильную дорогу, ведущую в сторону поселка Бага-Бурул Ики-Бурульского района, где совершил столкновение с припаркованным автомобилем марки «LADA 212140 4x4» с легковым прицепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля марки «ВАЗ 21099» получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте происшествия. Потерпевшие являлись главами двух сельских муниципальных образований Республики Калмыкия.

Обвиняемый является главой Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления России по Калмыкии.

Фото: kalmykia.sledcom.ru