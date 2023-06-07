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9 июня, 08:52
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Сегодня в КалмГУ состоится заключительный этап музыкального конкурса молодых исполнителей «Поющие факультеты"

Сегодня в КалмГУ состоится заключительный этап музыкального конкурса молодых исполнителей «Поющие факультеты"

Это ежегодное и традиционное мероприятие. В этом году - юбилейное. Конкурс уже успел завоевать любовь зрителей. Является уникальным в своем роде, ведь это единственный вокальный конкурс за всю историю Калмыкии, где участники объединены по принципу принадлежности к факультетам.

То есть соревнуются не отдельные исполнители, а вокальные команды. Проект объединил молодых людей, стремящихся своим творчеством, показать, что музыка может объединить совершенно незнакомых людей.

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