В Черноземельском районе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая кори

На совещании с участием главного санитарного врача Джангара Николаевича Санджиева обсудили текущую работу по борьбе с распространением опасной инфекции».

Министр здравоохранения Булат Сараев Булат Сараев отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая кори, 1 из них у ребёнка и 2 случая с подозрением на корь. «Состояние больных расценивается как средней тяжести, у одного пациента зарегистрирована пневмония», — добавил он.

Министр здравоохранения подчеркнул, что единственный способ защиты — это плановая профилактическая прививка, а жителям, привитым ранее, вакцинация не нужна.

«Но невакцинированным и с неизвестным прививочным анамнезом следует в обязательном порядке обратиться в поликлинику для получения вакцины», — сказал Сараев.

Фото: t.me/saraevbulat