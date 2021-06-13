Учащихся Калмыкии, как и всех регионов, ждет новый предмет - патриотическое воспитание

Министерство просвещения страны включило эту дисциплину в образовательный стандарт, который, напомним, призван формировать гражданскую идентичность подрастающего поколения, системные знания о Родине, о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии и включает, как раз, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Внедрять новый проект в начальной и средней школе планируют уже с 1 сентября.