Следственным управлением СК РФ по Калмыкии во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ России, Росгвардии проведены учения

Отрабатывалась тактика осмотра места происшествия по террористическим актам, а также техника безопасности на местах взрывов.

В ходе учений была проведена проверка готовности сил и средств следственного управления к осмотру мест происшествий по сообщениям о совершении терактов, проверка теоретических, а потом и практических знаний и навыков.

Следователи смогли задать вопросы и обсудить со специалистами-взрывотехниками и сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования основные ошибки, допускаемые при ликвидации террористов, разминировании места происшествия, а также при осмотре места происшествия на местах терактов.

При подведении итогов учений в совещании принял участие руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калмыкии полковник юстиции Алексей Сердюков, который поделился опытом расследования преступлений, связанных с терактами.