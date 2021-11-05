Министр здравоохранения республики встретился с волонтерами-медиками

Встреча прошла в неформальной обстановке, Юрий Кикенов поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают.

За последние несколько лет волонтерство так плотно вошло в нашу жизнь. В нынешней эпидситуации, ребята принимают активное участие в помощи нуждающимся. Сейчас в Калмыкии более 400 волонтеров, стоит отметить, что свои школьные отряды добровольцев есть во всех районах республики.