Рифат Сабитов награждён медалью «800 лет со дня рождения князя Александра Невского»
Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов был отмечен высокой наградой за многолетнюю работу по защите интересов России и патриотическому воспитанию.
Торжественная церемония состоялось сегодня в Российском военно-историческом обществе. Памятный знак вручил помощник президента страны Владимир Мединский.
Рифат Абдулвагапович отметил вклад журналистов региональных филиалов ВГТРК в освещении жизни и подвигов Александра Невского.
Медалями также награждены журналист и телеведущий канала «Россия 1» Борис Корчевников, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, корреспонденты телеканала «Россия 24» Алексей Казаков и Дмитрий Кайстро.
Напомним, указом Президента Владимира Путина 2021 утверждён Годом празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Специально к этой дате монетный двор Петербурга выпустил юбилейные медали. Всего сделали четыре варианта. На одной стороне изображены самые важные события в жизни князя, а на другой — города, связанные с биографией полководца.