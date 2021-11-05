Рифат Сабитов награждён медалью «800 лет со дня рождения князя Александра Невского»

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов был отмечен высокой наградой за многолетнюю работу по защите интересов России и патриотическому воспитанию.

Торжественная церемония состоялось сегодня в Российском военно-историческом обществе. Памятный знак вручил помощник президента страны Владимир Мединский.

Рифат Абдулвагапович отметил вклад журналистов региональных филиалов ВГТРК в освещении жизни и подвигов Александра Невского.

Медалями также награждены журналист и телеведущий канала «Россия 1» Борис Корчевников, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, корреспонденты телеканала «Россия 24» Алексей Казаков и Дмитрий Кайстро.

Напомним, указом Президента Владимира Путина 2021 утверждён Годом празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Специально к этой дате монетный двор Петербурга выпустил юбилейные медали. Всего сделали четыре варианта. На одной стороне изображены самые важные события в жизни князя, а на другой — города, связанные с биографией полководца.