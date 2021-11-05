10 декабря, 18:02
 3 °C
83,12
73,61
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 декабря, 20:38
Новости

Рифат Сабитов награждён медалью «800 лет со дня рождения князя Александра Невского»

Рифат Сабитов награждён медалью «800 лет со дня рождения князя Александра Невского»

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов был отмечен высокой наградой за многолетнюю работу по защите интересов России и патриотическому воспитанию.

Торжественная церемония состоялось сегодня в Российском военно-историческом обществе. Памятный знак вручил помощник президента страны Владимир Мединский. 

Рифат Абдулвагапович отметил вклад журналистов региональных филиалов ВГТРК в освещении жизни и подвигов Александра Невского.

2gshf8jitla

Медалями также награждены журналист и телеведущий канала «Россия 1» Борис Корчевников, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, корреспонденты телеканала «Россия 24» Алексей Казаков и Дмитрий Кайстро.

Напомним, указом Президента Владимира Путина 2021 утверждён Годом празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Специально к этой дате монетный двор Петербурга выпустил юбилейные медали. Всего сделали четыре варианта. На одной стороне изображены самые важные события в жизни князя, а на другой — города, связанные с биографией полководца.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия