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19 августа, 18:17
НовостиСпорт

Международный гроссмейстер Санан Сюгиров вернулся в Калмыкию после победы в турнире памяти cедьмого чемпиона мира Василия Смыслова

Международный гроссмейстер Санан Сюгиров вернулся в Калмыкию после победы в турнире памяти cедьмого чемпиона мира Василия Смыслова

Соревнования проходили в Москве. За звание лучшего, боролись 10 сильнейших российских шахматистов. В их числе – олимпийский чемпион Вадим Звягинцев и экс-чемпион России и Европы – Александр Мотылёв.

Но нашему земляку ничего не помешало завоевать золото. Теперь Санан немного отдохнёт на Родине, а уже осенью вместе с лучшими шахматистами мира примет участие в турнире «Большая швейцарка».

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