Международный гроссмейстер Санан Сюгиров вернулся в Калмыкию после победы в турнире памяти cедьмого чемпиона мира Василия Смыслова

Соревнования проходили в Москве. За звание лучшего, боролись 10 сильнейших российских шахматистов. В их числе – олимпийский чемпион Вадим Звягинцев и экс-чемпион России и Европы – Александр Мотылёв.

Но нашему земляку ничего не помешало завоевать золото. Теперь Санан немного отдохнёт на Родине, а уже осенью вместе с лучшими шахматистами мира примет участие в турнире «Большая швейцарка».