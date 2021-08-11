Следственный комитет и прокуратура региона выясняют подробности произошедшего в Элистинском роддоме

Они проводят проверку информации, которая была размещена сегодня в интернете. На видео сотрудница перинатального центра угрожает выкинуть в окно плачущего младенца. Этот пост потряс всех жителей Калмыки. Как комментируют произошедшее руководство учреждения и как реагируют пользователи соцсетей? Об этом в материале Санджирмы Батаевой.

"Если не перестанет плакать, я выкину его в окно." - это фраза из видео, которое с утра разместили на многих пабликах. Судя по кадрам, сотруднице перинатального центра предстало ночное дежурство. А новорождённый беспрестанно плакал.

Наша съемочная группа сразу же отправилась в перинатальный центр, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По словам сотрудников, девушка работала медицинской сестрой, ей 19 лет. Несмотря на то, что видео уже удалено, многие успели его посмотреть, и осуждают ее действия.

Сейчас в следственном управлении организовано проведение процессуальной проверки по опубликованной в интернете информации.

Здоровью ребенка сейчас ничто и никто не угрожает. По поручению прокурора республики надзорным ведомством также организована проверка требований федерального законодательства по публикации в соцсетях. Надзорное ведомство проведет мониторинг организации работы учреждения в части порядка оказания медицинской помощи, а также исполнение трудового законодательства.