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8 октября, 18:31
НовостиСтроительствоЭкономика

Калмыкии одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры

Калмыкии одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры

Около 400 миллионов рублей будет направлено на благоустройство микрорайона «Молодежный». Там будет построено 7 многоэтажных домов, парковая зона, дорога протяженностью больше двух километров, подведено электричество, газ, вода и канализационная система. Также на федеральные средства будет организовано транспортное сообщение. Масштабный проект, который реализуется в регионе впервые за 20 лет, будет способствовать развитию строительной отрасли, созданию новых рабочих мест и даст положительный налоговый эффект, сообщил сегодня в интервью министр финансов Очир Шургчеев. В течение четырех лет облик микрорайона «Молодежный»  заметно преобразится.

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