Калмыкии одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры

Около 400 миллионов рублей будет направлено на благоустройство микрорайона «Молодежный». Там будет построено 7 многоэтажных домов, парковая зона, дорога протяженностью больше двух километров, подведено электричество, газ, вода и канализационная система. Также на федеральные средства будет организовано транспортное сообщение. Масштабный проект, который реализуется в регионе впервые за 20 лет, будет способствовать развитию строительной отрасли, созданию новых рабочих мест и даст положительный налоговый эффект, сообщил сегодня в интервью министр финансов Очир Шургчеев. В течение четырех лет облик микрорайона «Молодежный» заметно преобразится.