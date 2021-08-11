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8 октября, 15:43
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В стенах ГТРК «Калмыкия» поздравили победителей флешмоба, посвященного 156-летию Элисты

В стенах ГТРК «Калмыкия» поздравили победителей флешмоба, посвященного 156-летию Элисты

Напомним, в преддверии праздничной даты на своей странице мы провели конкурс на лучшее видеопоздравление, победителя определили наши подписчики – путем просмотров  и лайков.

С внушительным отрывом от соперников победу одержал коллектив Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты. Именно их поздравление набрало наибольшее количество зрительских симпатий – 8 117. А сегодня герои видеоролика побывали у нас в гостях и рассказали о том, как появилась идея и сценарий сюжета. По словам  Завуча по воспитательной работе учреждения Элеоноры Уджановой, подобный творческий опыт у коллектива гимназии – не первый.

 

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