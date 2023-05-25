Следственные органы Следственного комитета по Калмыкии проводят проверку по факту обнаружения останков человека, предположительно, времен постсарматского периода

В ходе мониторинга СМИ в одной из социальных сетей выявили сообщение об обнаружении костных останков человека на территории Черноземельского района республики. По данному факту следственными органами СК РФ по Калмыкии организована процессуальная проверка.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя Черноземельского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Калмыкия Виталий Чумудов. В ходе осмотра местности обнаружены фрагменты костных останков человека, предметы быта.

При проведении осмотра также принимали участие заведующий отдела археологии, этнологии и антропологии Калмыцкого научного центра Российской академии наук, представители Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия, межмуниципального отдела МВД России «Лаганский», которыми проведено обследование места расположения обнаруженных предметов. По предварительным данным обнаруженные предметы относятся к постсарматскому периоду (II в. до н.э.).

По обнаруженным предметам будет назначена экспертиза с целью установления времени захоронения, причин смерти человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калмыкии.