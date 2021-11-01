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7 декабря, 15:15
НовостиПроисшествия

Следователями проводится проверка по факту смерти 60-летней женщины в результате отравления угарным газом

Следователями проводится проверка по факту смерти 60-летней женщины в результате отравления угарным газом

По предварительным данным, утром 6 декабря в одном из частных домов Элисты было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Родственники погибшей, нашедшие ее, также впоследствии были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В рамках процессуальной проверки будут исследовано техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать неисправный газовый котел, находящийся в ванной комнате дома.

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