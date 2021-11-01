Следователями проводится проверка по факту смерти 60-летней женщины в результате отравления угарным газом

По предварительным данным, утром 6 декабря в одном из частных домов Элисты было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Родственники погибшей, нашедшие ее, также впоследствии были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



В рамках процессуальной проверки будут исследовано техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать неисправный газовый котел, находящийся в ванной комнате дома.