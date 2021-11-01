Медаль «За боевые заслуги» Федора Коновалова возвращена в семью

Сотрудники Следственного комитета Калмыкии совместно с представителями регионального отделения «Поисковое движение России» передали военную награду родным участника Великой Отечественной Фёдора Коновалова.

Медаль была найдена поисковиками отряда «Истринский рубеж» в ходе экспедиции. После изучения был установлен её владелец, а затем вышли на родственников солдата. Теперь награда станет семейной реликвией.