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5 мая, 12:17
Новости

Следователи отдела по расследованию особо важных дел поздравили участников Великой Отечественной войны Ивана Глушко и Анатолия Тепшинова

Следователи отдела по расследованию особо важных дел поздравили участников Великой Отечественной войны Ивана Глушко и Анатолия Тепшинова

Иван Фирсович награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями и почетными грамотами. Анатолий Борисович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями. Следователи сердечно поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, пожелав им крепкого здоровья и долголетия.

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