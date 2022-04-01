5 мая, 12:58
Хранить память о наших ветеранах, отстоявших дорогой ценой Великую Победу, наш святой долг
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В поселке Яшкуль во дворе Дома культуры состоялось открытие памятного стенда полковому разведчику Нарану Лиджиеву. Провести мероприятие решил коллектив Яшкульского районного суда. Со словами благодарности к землякам и инициаторам мероприятия за дань памяти об отце обратилась дочь Валентина Санджиева. Наран Лиджиев награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Славы III степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.