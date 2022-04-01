  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 мая, 12:58
Новости

﻿Хранить память о наших ветеранах, отстоявших дорогой ценой Великую Победу, наш святой долг

﻿Хранить память о наших ветеранах, отстоявших дорогой ценой Великую Победу, наш святой долг

В поселке Яшкуль во дворе Дома культуры состоялось открытие памятного стенда полковому разведчику Нарану Лиджиеву. Провести мероприятие решил коллектив Яшкульского районного суда. Со словами благодарности к землякам и инициаторам мероприятия за дань памяти об отце обратилась дочь Валентина Санджиева. Наран Лиджиев награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Славы III степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия