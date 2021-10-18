Скоро состоится премьера документального фильма об истории буддизма Калмыкии

20 ноября в 19:00 на YouTube-канале фонда «Сохраним Тибет» состоится премьера документального фильма «Будда в сердце народа» об истории буддизма в Калмыкии.



Буддизм это главная система духовно-нравственных ценностей калмыцкого народа на протяжении многих веков, а связь с Тибетом и Далай-ламой – служит неотъемлемой частью жизни общества. В ХХ веке калмыцкий народ пережил тяжелейшие испытания — Гражданскую и Великую Отечественную войну, депортацию в Сибирь, практически полное уничтожение религиозных и культурных традиций. Об этих тяжелых страницах истории в фильме «Будда в сердце народа» рассказывают ученые и исследователи, хранители духовных и материальных ценностей. Фильм создан в честь 25-летия буддийского храма «Геден Шеддуп Чойкорлинг» (Сякюсн-сюме) в Калмыкии.

Съемки фильма проходили в Элисте и поселке Бага-Чонос в Целинном районе в июле 2021 года.