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20 ноября, 10:16
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Бату Хасиков поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Бату Хасиков поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

"Транспортная отрасль - один из ключевых драйверов развития Калмыкии.

В транспортной сфере нашей республики трудятся ответственные и профессиональные люди. Мы отдаём дань уважения работникам дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилистам и железнодорожникам, специалистам в сфере транспортного планирования и безопасности и многим другим.

Благодаря вашему кропотливому труду в Калмыкии последовательно развивается инфраструктура, улучшается дорожное сообщение, открываются новые авиарейсы и железнодорожные маршруты. В результате, другие города и регионы нашей страны становятся доступнее и ближе для наших жителей и предприятий. Это необходимо для развития экономики и всех сфер жизни республики.

Желаю работникам и ветеранам транспортной отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России и Калмыкии" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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