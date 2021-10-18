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20 ноября, 11:40
НовостиКультура

Мастер народного художественного промысла Дорджи Нандышев стал лауреатом II Всероссийской общественной премии "Гордость нации"

Мастер народного художественного промысла Дорджи Нандышев стал лауреатом II Всероссийской общественной премии "Гордость нации"

Церемония вручения премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России состоялась накануне в Москве. Награждение победителей прошло в рамках Всероссийского форума "Народы России".

Мастер прикладного искусства Калмыцкого республиканского Дома народного творчества Дорджи Нандышев был удостоен награды в номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России"

 Напомним, калмыцкий умелец - лауреат многочисленных творческих конкурсов и фестивалей. Работы мастера представлены в экспозициях Национального музея им. Н. Н. Пальмова, а также хранятся в частных коллекциях России и зарубежья.

Кроме того, Дорджи Нандышев широко известен в республике как исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар» и старинных народных песен, а также сказитель,пропагандист родного языка, хранитетель культуры, традиций и обычаев.

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