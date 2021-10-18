Мастер народного художественного промысла Дорджи Нандышев стал лауреатом II Всероссийской общественной премии "Гордость нации"

Церемония вручения премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России состоялась накануне в Москве. Награждение победителей прошло в рамках Всероссийского форума "Народы России".

Мастер прикладного искусства Калмыцкого республиканского Дома народного творчества Дорджи Нандышев был удостоен награды в номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России"

Напомним, калмыцкий умелец - лауреат многочисленных творческих конкурсов и фестивалей. Работы мастера представлены в экспозициях Национального музея им. Н. Н. Пальмова, а также хранятся в частных коллекциях России и зарубежья.

Кроме того, Дорджи Нандышев широко известен в республике как исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар» и старинных народных песен, а также сказитель,пропагандист родного языка, хранитетель культуры, традиций и обычаев.