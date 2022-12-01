Скоро на телеканале "Культура" нашего холдинга ВГТРК документальный фильм, открывающий тайны буддистской иконы

"Спасительница. Тайна буддистской иконы".

В Калмыкии её называют "все калмыцкой матерью". А вышитую на шёлке в начале 20 века икону богини считают национальным достоянием. Она бесследно исчезла в 30-х годах и чудесным образом воскресла в конце 40-х.



Глядя на икону буддисткой богини Зелёная Тара, так и кажется, что ещё миг, и она стремительно поднимется, чтобы поспешить вам на помощь.

Почему Зелёную Тару назвали "Спасительницей"? Отчего все, кто по жизни с ней сталкивался, считают, что она изменила их судьбу? И не важно, буддист ты, исповедуешь другую религию или вообще атеист.



Ответы на эти и другие вопросы искала творческая команда в составе: Олег Колин - автор сценария; Анна Коряковцева, Михаил Скотников - режиссеры; Михаил Скотников, Олег Иванов - операторы; Дмитрий Коронный - режиссер монтажа; Анна Коряковцева - генеральный продюсер; Николай Шкаруба - исполнительный продюсер; Андрей Формалин - директор.



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