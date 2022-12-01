Сегодня сотрудникам ГТРК Калмыкия сообщили печальную новость

10 февраля 2023 года ушёл из жизни последний ветеран нашей телерадиокомпании, участник Великой Отечественной войны, кинооператор, Заслуженный учитель Калмыцкой АССР Мефодий Иванович Остапенко.

В последние годы он жил в городе Ульяновск. Десантник, талантливый живописец, член Калмыцкого отделения Союза художников РФ, пишет о нем председатель Совета ветеранов ТВ Галина Козарез.

А вот, как вспоминает Мефодия Ивановича ветеран ТВ Виктория Агапова, "помним и будем помнить, как ветерана войны, мастера кисти, кинооператора нашего ТВ, да и просто замечательного человека. Он был немногословен, мало рассказывал о фронтовых буднях, но его военные картины заставляют сжиматься сердце..."

Шеф-редактор тематического вещания, ветеран ТВ Бадма Харлуева вспоминает его наставническую деятельность: "Мефодий Иванович стоял у истоков калмыцкого телевидения. Школу профессионального мастерства у него прошли Алексей Иванов, Алексей Ирчинов. Борис Пюрвеев, которые потом и сами воспитали молодую смену" .

Коллектив и совет ветеранов ГТРК Калмыкия выражает глубокие соболезнования родным и близким Мефодия Ивановича, скорбим вместе с Вами. Светлая память нашему ветерану.

Фото: ulpravda.ru