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19 февраля, 09:11
Новости

Сегодня сотрудникам ГТРК Калмыкия сообщили печальную новость

Сегодня сотрудникам ГТРК Калмыкия сообщили печальную новость

 

10 февраля 2023 года ушёл из жизни последний ветеран нашей телерадиокомпании, участник Великой Отечественной войны, кинооператор, Заслуженный учитель Калмыцкой АССР Мефодий Иванович Остапенко.

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В последние годы он жил в городе Ульяновск. Десантник, талантливый живописец, член Калмыцкого отделения Союза художников РФ, пишет о нем председатель Совета ветеранов ТВ Галина Козарез.

А вот, как вспоминает Мефодия Ивановича ветеран ТВ Виктория Агапова, "помним и будем помнить, как ветерана войны, мастера кисти, кинооператора нашего ТВ, да и просто замечательного человека. Он был немногословен, мало рассказывал о фронтовых буднях, но его военные картины заставляют сжиматься сердце..."

Шеф-редактор тематического вещания, ветеран ТВ Бадма Харлуева вспоминает его наставническую деятельность: "Мефодий Иванович стоял у истоков калмыцкого телевидения. Школу профессионального мастерства у него прошли Алексей Иванов, Алексей Ирчинов. Борис Пюрвеев, которые потом и сами воспитали молодую смену" .

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Коллектив и совет ветеранов ГТРК Калмыкия выражает глубокие соболезнования родным и близким Мефодия Ивановича, скорбим вместе с Вами. Светлая память нашему ветерану.

Фото: ulpravda.ru

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