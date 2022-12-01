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20 февраля, 07:20
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Сегодня в России встречают масленицу

Сегодня в России встречают масленицу

Масленичная неделя — последняя перед Великим постом. В этом году праздник продлится до 26 февраля. В первый день масленицы люди устраивают народные гулянья, пекут блины и сжигают чучело.

Костер символизирует жар земли, пробуждающейся ото сна, а чучело — холодную зиму, лишенную своей власти. Сжигая её, люди в древности призывали весну, чтобы начать возделывать землю и растить урожай.

Считалось, что костер необходимо делать большим и высоким: чем выше, тем удачнее будет год.

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