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28 августа, 13:19
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Скоро купить алкоголь в магазине у дома станет невозможным

Скоро купить алкоголь в магазине у дома станет невозможным

Депутаты Народного хурала Калмыкии единогласно приняли поправки в региональный закон, который вводит строгий запрет на реализацию горячительного в многоквартирных домах. Проект Закона представил спикер Парламента Артем Михайлов.

Как отметил докладчик, документ соответствует Концепции сокращения потребления алкоголя, утвержденного Правительством России. Взятый курс направлен на защиту здоровья населения, в частности, молодежи, от негативных последствий доступности крепких напитков.

А суть внесенных поправок в действующий на территории региона Закон заключается в полном запрете розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Обращая внимание на важность предпринимаемых мер, Михайлов акцентировал внимание на официальных данных.

Эти же данные, свидетельствуют о совершении правонарушений в состоянии опьянения жителями республики, в том числе и подростками. Поскольку ранее обсуждение Законопроекта проходило на заседаниях комитетов, на сессии депутаты единогласно проголосовали за его принятие.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Кроме того, в рамках сессии состоялся «Правительственный час». Депутаты заслушали доклад «Об обеспечении квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Калмыкии».

Вице- спикер республиканского Правительства, министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева, акцентировала внимание на текущих проблемах и необходимых мерах для подготовки кадров в условиях современного рынка труда, а также обсудила инициативы по повышению квалификации и трудовой занятости населения.

По итогам, органам исполнительной власти даны рекомендации.

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