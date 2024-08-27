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28 августа, 13:21
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В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров и инвалидов 1 млн рублей

В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров и инвалидов 1 млн рублей

Городовиковский районный суд Республики Калмыкия вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г.Ставрополя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

️Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров и инвалидов.

Соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, звонили гражданам и сообщали ложные сведения о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба.

Подсудимый встречался с пожилыми людьми и инвалидами в г.Городовиковске, которые передали ему свои денежные средства. В результате преступных действий у 5 граждан похищено почти 1 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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