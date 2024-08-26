28 августа, 11:04
 31 °C
102,29
91,48
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 августа, 07:52
НовостиСобытие

В Калмыкии завершена работа по созданию образовательных центров «Точка роста»

В Калмыкии завершена работа по созданию образовательных центров «Точка роста»

Благодаря региональному проекту "Современная школа" в День знаний откроются центры образования естественно-научной и технологической направленности еще в 13 сельских населенных пунктах республики. В их числе в Казачьем кадетском корпусе, Цаган-Аманской санаторной школе и Яшкульской школе-интернате для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оснащение «Точек роста» современным оборудованием позволяет внедрять инновационные методы обучения и воспитания, предоставляя учащимся из сельской местности возможность для углубленного изучения естественно-научных дисциплин.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия