В Калмыкии завершена работа по созданию образовательных центров «Точка роста»

Благодаря региональному проекту "Современная школа" в День знаний откроются центры образования естественно-научной и технологической направленности еще в 13 сельских населенных пунктах республики. В их числе в Казачьем кадетском корпусе, Цаган-Аманской санаторной школе и Яшкульской школе-интернате для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оснащение «Точек роста» современным оборудованием позволяет внедрять инновационные методы обучения и воспитания, предоставляя учащимся из сельской местности возможность для углубленного изучения естественно-научных дисциплин.