Сколько будем отдыхать в последний зимний месяц: ждать ли каникул в феврале

В феврале 2023 года россиян по традиции ждут длинные выходные в честь праздника – Дня защитника Отечества. Он выпадает в следующем году на четверг. На пятницу, 24 февраля, перенесен праздничный выходной 1 января.



Значит, во второй месяц года нас ждут мини-каникулы с 23 по 26 февраля включительно. Правда, работающим по шестидневке в субботу 25 февраля придется прервать отдых на один день. Кроме того, жителей Калмыкии ждет еще один выходной – 21 февраля. Именно на это число выпадает Цаган Сар.