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27 декабря, 08:47
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Сколько будем отдыхать в последний зимний месяц: ждать ли каникул в феврале

Сколько будем отдыхать в последний зимний месяц: ждать ли каникул в феврале

В феврале 2023 года россиян по традиции ждут длинные выходные в честь праздника – Дня защитника Отечества. Он выпадает в следующем году на четверг. На пятницу, 24 февраля, перенесен праздничный выходной 1 января.

Значит, во второй месяц года нас ждут мини-каникулы с 23 по 26 февраля включительно. Правда, работающим по шестидневке в субботу 25 февраля придется прервать отдых на один день. Кроме того, жителей Калмыкии ждет еще один выходной – 21 февраля. Именно на это число выпадает Цаган Сар.

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