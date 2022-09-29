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27 декабря, 08:24
Новости

Известный подкастер Алексей Плужников дал эксклюзивный мастер-класс в Элисте

Известный подкастер Алексей Плужников дал эксклюзивный мастер-класс в Элисте
Эксперт поделился секретами с участниками конкурса на лучший подкаст "Эгшг". На обучающем уроке в Национальной библиотеке имени Амур-Санана он показал, как записать, смонтировать, опубликовать подкаст и попасть в топ-100 лучших подкастов страны.

Кроме того, на практической части, которая прошла во Дворце детского творчества, эксперт озвучил, почему необходимо выбирать качественную аппаратуру и дал советы по использованию звукозаписывающих студий.
 
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