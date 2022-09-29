С 1 января 2023 года вводится Единый налоговый счет

Уплата большинства налогов и иных платежей будет осуществляться через внесение Единого налогового платежа на Единый налоговый счет одним платежным поручением с указанием только суммы платежа и ИНН. Сумму ЕНП налоговый орган самостоятельно распределит в счет уплаты по всем видам налоговых обязательств. При необходимости всегда можно будет получить детализацию, как сформировался баланс, на что и как были распределены платежи.



Однако в ЕНП не будут входить НДФЛ иностранных граждан; страховые взносы на обязательное страхование сотрудников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний; госпошлина, по которой судом не выдан исполнительный документ.



Новый порядок предусматривает также унифицированный календарь: для уплаты налогов - 28 число месяца, для представления налоговой отчетности – 25 число месяца.