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8 февраля, 09:57
НовостиCOVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Калмыкии радует положительной динамикой

Ситуация с распространением коронавируса в Калмыкии радует положительной динамикой

 

По данным оперштаба, за сутки выздоровел 121 человек. Всего больше 16 тысяч 700 жителей региона смогли выиграть борьбу с COVID-19. Это свыше 92,5% от общего числа инфицированных, которое на сегодня составляет чуть более 18 тысяч. Новых случаев заражения выявлено 64. Это значительно меньше, чем средний показатель за день на прошлой неделе.

В госпиталях лечатся 735 пациентов, 483 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 25 больных. 18 - подключены к аппарату ИВЛ. Жизни еще двоих граждан унес коронавирус.

 

 

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