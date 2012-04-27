Сегодня – день Российской науки

Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. История праздника начинается еще со времен Петра I. По его велению в 1724 году, именно 8 февраля был издан указ о развитии науки в Российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств.

Этот год объявлен годом науки и технологий. Наша страна дала миру множество уникальных имен и научных открытий, которые сыграли большую роль в развитии человеческой цивилизации - Ломоносов, Циолковский, Павлов, Менделеев и многие выдающиеся ученые, перевернувшие мир своими достижениями.