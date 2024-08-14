Рифат Сабитов: "Искусственный интеллект не может полностью заменить человека"

Фото: ГТРК "Южный Урал"

Развитие искусственного интеллекта – актуальная в последнее время тема, которая вызывает немало вопросов. О развитии подобных технологий и том, стоит ли сдерживать это развитие, высказал мнение заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.

Рифат Абдулвагапович дал интервью телерадиокомпании ГТРК "Южный Урал" на II Всероссийском медиафоруме "Опережающие время. Люди науки", который 15-16 августа проходит в Магнитогорске Челябинской области. Медиаменеджер отметил, что искусственный интеллект приносит пользу, но не может полностью заменить человека.

"Искусственный интеллект – это не сегодняшний день, это уже вчерашний день. Например, калькулятор – искусственный интеллект? Да. Компьютер – искусственный интеллект? Да. Вообще, все гаджеты и возможности через интернет заказывать еду, покупать билеты – все это искусственный интеллект. Это отчасти наши помощники", – говорит Рифат Сабитов.

Однако с другой стороны, по его словам, использование подобных технологий снижает мыслительные процессы. В пример Рифат Абдулвагапович привел школьников, которые зачастую не хотят учить таблицу умножения, ведь можно воспользоваться калькулятором, или найти информацию в интернете.

"С одной стороны, это, наверное, и полезно. Но, с другой стороны, надо все-таки найти золотую середину и баланс, чтобы человек почитал книгу, учился критически оценивать информацию. Человек может страдать, может сопереживать, может радоваться. Искусственный интеллект этого сделать не может", – прокомментировал заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Добавим, в ходе интервью также затронули тему популяризации науки и роли СМИ. По словам Рифата Сабитова, журналисты должны научиться рассказывать о сложных технологических и фундаментальных процессах легко и интересно.