Ситуация с COVID-19 в регионе остается крайне нестабильной

Об этом заявил сегодня Главный санитарный врач Джангар Санджиев в ходе прямого эфира. Число заболевших растет. Люди перестали носить маски, перчатки. Если эпидобстановка не улучшится, то может встать вопрос о проведении выпускных в школах в формате онлайн.

Джангар Санджиев привел в пример опыт западных стран, где 50 процентов населения прошли вакцинацию. Это позволило перейти в штатный режим работы. А в республике всего 30 процентов получили прививку. В основном, те, кому за 60.

И еще, Джангар Санджиев сообщил о том, что сейчас разрабатывается инструкция о третьей дозе вакцины. Ее применение пока на стадии изучения. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, несмотря на то, что вакцина есть, желающих привиться недостаточно. Отличились только Кетченеровский и Октябрьский районы, там большинство жителей прошли процедуру. Кикенов напомнил, что вакцина помогает избежать тяжелого течения болезни.