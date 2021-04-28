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31 мая, 15:43
НовостиОбразование

Калмыцкий госуниверситет подал заявку на участие в программе поддержки ВУЗов «Приоритет 2030»

Калмыцкий госуниверситет подал заявку на участие в программе поддержки ВУЗов «Приоритет 2030»

Те, кто пройдет конкурсный отбор, выделенные средства смогут направить на перспективные исследования и разработки, а также на проекты по решению региональных задач. Появится и совет, который будет контролировать, насколько успешна работа ВУЗов, займётся предоставлением грантов и другими вопросами в рамках новой программы. Всего 100 высших учебных заведений страны могут получить гранты от 100 миллионов рублей.

 

 

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